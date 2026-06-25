ダイソーで、ありそうでなかったキッチンのシンク下扉用収納グッズを発見。表面はタオルバー、裏面は鍋ふたやまな板用のホルダーというように、スペースを有効活用できる優秀なホルダーです。別々のアイテムを設置するよりも、すっきりとした見た目を保てるのがGOOD！ホルダーの位置も変えられるので融通が利きますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンクドア用まな板＆鍋ふたホルダー価格：￥1,100（税込）対応サイ