くら寿司は、タイ・バンコクに2027年に出店する。東南アジアへの初進出となる。くら寿司は、2009年にアメリカ・カリフォルニア州アーバインに初出店し現在91店舗、2014年から台湾にも出店し現在63店舗を展開している。タイへの出店は台湾法人の亞洲藏壽司を通じて行う。タイは約7,000万人の人口を有し、訪日客は年間120万人以上にのぼる。そのうち約70％がリピーターとされ、寿司・回転寿司の経験者が多いと見込んでいる。くら寿司