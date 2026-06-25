冷たい麺類やさっぱりしたメニューが増える季節は、食卓にも涼しさを取り入れたくなりますよね。ダイソーには、見た目から夏らしさを感じられるアイテムが揃っています。食卓に並べるだけで、少し特別な雰囲気を演出できちゃいます。見た目のおしゃれさだけでなく、毎日の食事で使いやすい工夫もしっかり詰まっています。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリア箸（透明、2膳）価格：￥110（税込）サイズ（約）：23cm入数