ダイソーで今注目を集めている、本物のCDケースを小さくしたような見た目のキーホルダー。推しの写真を持ち歩きたい人はもちろん、昔CDを集めていた世代にも刺さる、ちょっと懐かしい気分になれるアイテムです。中身を入れ替えてカスタムできるのが特徴で、その日の気分に合わせてアレンジも楽しめます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー（CD風、開閉可能）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー