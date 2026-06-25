ヤクルトに新しく加入したレアンドロ・セデーニョ内野手が２５日、チームに合流し、初練習を行った。この日は雨のため室内練習場で汗を流し「打撃の練習からゴロ捕球まで全部できたので、いい日でした」と振り返った。２３、２４年はオリックス、２５年は西武でプレー。２４年には１５本塁打を放っている。チームメイトではキハダ、オスナが同じドミニカ出身で「２人ともすごくいい関係はもう築けてるというか、元々オスナ選