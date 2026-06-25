南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が2回発生しました。アメリカ地質調査所によりますと、ベネズエラの北部で日本時間午前7時すぎにマグニチュード7.2、およそ40秒後にマグニチュード7.5の地震がありました。首都カラカスなどで建物が倒壊するなどの被害が出ていて、ロドリゲス大統領代行は非常事態を宣言しました。