去年4月、栃木県足利市の住宅に侵入し、スニーカーなどを盗んだとして男2人が逮捕されました。2人のうち1人は、2023年に時速160キロで事故を起こし男性を死亡させた危険運転致死の罪で起訴され、保釈中でした。【写真を見る】過去に死亡事故の男が保釈中に窃盗か男（23）ら2人逮捕2023年に時速160キロでバイクに追突栃木・足利市でスニーカーなど盗んだか窃盗などの疑いで逮捕されたのは、石田颯汰容疑者（23）とサトウ・エ