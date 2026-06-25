アーティストの木村カエラさんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。デビュー22周年を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 木村カエラ 】デビュー22周年「今になって、デビュー当時の自分へ、感覚が戻ってきているような気がしています」「やりたいと思ったことを、全力でやってみたい」木村さんは「2026.06.23デビュー22周年！！0時を迎えてすぐに、たくさんのメッセージを届けてくれてありがとうございました。