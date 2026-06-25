停滞する梅雨前線の影響で九州北部ではすでに、記録的な大雨となっています。記者「午前7時、大牟田市です。雨で道が冠水してしまい、通行止めとなっています。奥には車が水没してしまっています」水没した車の男性「現場に向かう最中につまっちゃった。止まったらやばいなと思って、そのままガーっと、でも止まっちゃった感じです」福岡県南部の筑後地方では、きのうからけさにかけて雨が強まり、ところによっては1時間に42ミリの