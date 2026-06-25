俳優ペ・ヨンジュンと年商100億ウォン（約10億円）の神話を築いた忠武路（チュンムロ）の伝説の縁が語られる。去る6月24日、韓国で放送されたEBS『ソ・ジャンフンのお隣の億万長者』（原題）では、40年間にわたり広告会社を運営し、年商100億ウォンを達成したパク・ドンフン氏が出演する。【画像】白髪まじりのペ・ヨンジュン、近況が話題パク氏は、中卒、古品集め出身という限界を克服し、わずか200万ウォン（約20万円）から始め