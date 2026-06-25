2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月2日）*****母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって――* * * * * * *1話から読むなかな