2026年6月25日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、群馬県の《上州もつ煮最前線》を徹底調査！【写真】福岡県八女市周辺の定番おやつ「いもまんじゅう」は驚きの…!?『上州もつ煮最前線 群馬県民の真実』のコーナーでは、今、群馬グルメ界をにぎわせているという、群馬のソウルフードとして県民に愛されている「もつ煮」に注目。もつ煮専門店が急増し、みそ味の他に「塩もつ煮」なる《新時代の味