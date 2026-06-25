◇ナ・リーグメカブス10-5メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）カブスのダンズビー・スワンソン内野手（32）が24日（日本時間25日）、敵地でのメッツとのWヘッダーにともに「9番・遊撃」で先発出場し、2戦計9打数5安打、11打点と大暴れして2連勝に貢献した。AP通信によると、Wヘッダーでの11打点は球団新記録で、70年7月6日にロン・サント（殿堂入り選手）が記録した10打点を超えた。スワンソンは、第1戦で10号3ラン、