ベネッセコーポレーションの妊娠・出産・育児事業を展開する「たまひよ」は、アプリ「まいにちのたまひよ」利用者の男女933人を対象に「好きなパパランキング2026」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：大谷翔平2位は、世界的な野球選手として圧倒的な成果を出しながら、出産に伴い休暇を取得するなど育児に努める大谷翔平選手でした。妻に