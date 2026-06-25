創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。。今回のテーマは「防犯」。空き巣、悪質商法、振り込め詐欺……リスクは意外と身近にあるもの。読者のみなさんはどのように防衛しているのでしょうか。まずは、防犯に対する意識について聞きました。【グラフ】防犯について、ふだんから意識している割合は…？* * * *