25日午前、由利本荘市西目町出戸の国道7号でクマが目撃されました。由利本荘警察署の調べによりますと25日午前10時ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の国道7号を横断するクマ1頭を、車で走っていたにかほ市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約50メートルで、付近ではもう1件の目撃情報が寄せられているということです。