「キャンドゥ」は、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』をデザインした夏グッズを、6月25日（木）から、全国の店舗で順次販売中だ。【写真】大きめサイズの「クリアレジャーバッグ」もかわいい！『トイ・ストーリー』グッズ一部詳細■夏のレジャーに！今回登場したのは、青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、ウッディやバズ・ライトイヤーなどおもちゃの仲間たちがにぎやかに描かれたアイテ