6月24日夜、大阪市鶴見区で停車中の配送車が男に奪われ配送業者の男性がひきずられてけがをしたということで、警察は強盗殺人未遂事件として捜査しています。 【写真を見る】配送中の車奪われ100ｍ以上引きずられる…頭などにけが男は配送車でそのまま逃走強盗殺人未遂事件として捜査大阪・鶴見区 現場付近の防犯カメラの映像では、車の助手席に男性がしがみつく様子が映っています。 24日午後7時半前、鶴見区鶴見の府