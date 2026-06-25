6月25日朝、岩手県沖を震源とする地震で、新潟県内では村上市で震度3を観測しました。県によりますと、県内で被害の情報は入っていません。 午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県で震度6強を観測。 県内では村上市で震度3、新潟市や長岡市・刈羽村などで震度2を観測しました。 県は災害等支援連絡室を設置し情報収集にあたっていますが、これまで県内の被害の情報は入っていません。 また、東京電力により