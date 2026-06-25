拉致問題の一刻も早い解決を目指し、国連のシンポジウムがオンラインで開かれました。 日本やアメリカなどの共催で6月24日夜行われた国連のオンライン・シンポジウム。 政府から木原官房長官が出席しました。 【木原官房長官】 「国際情勢が激動する中、各国が力を結集して課題に取り組むことはこれまで以上に重要であり、拉致問題はまさに国際社会が連携して取り組むべき課題」 このように述べ、「高市総理はG7エビアンサミ