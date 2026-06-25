6月24日（水）午後５時頃、熊本市南区川尻の路上で、下校中の女子生徒が、男から「アンケートをしているので答えてくれませんか。雨に濡れるので車に入って」などと声をかけられ、つきまとわれる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢２０歳代〇身長１７０～１７５センチくらい〇体型中肉〇上衣：黒色半袖シャツ、下衣：長ズボン〇黒色の車に乗車です。 警察は、〇不審な人や車に気づいたら、近づか