２５日午前１時頃、千葉県松戸市松戸新田の京成松戸線の踏切で、軽貨物車がレール交換の作業をしていた男性３人をはね、１人が死亡、２人が重軽傷を負った。松戸署は酒に酔った状態で事故を起こしたとして、フィリピン国籍で同市の自称会社員の男（１９）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致傷）容疑で現行犯逮捕。容疑を危険運転致死傷に切り替えて調べている。発表によると、死亡したのは東京都足立区千住関屋町、会