サイバー攻撃性能が非常に高いとされているAnthropicのAI「Claude Mythos」が、アメリカ政府の機密システムに隠れていた脆弱性を発見していたことが、当局者の証言によって明らかになりました。Anthropic test found vulnerabilities in classified US systems in hours | AP Newshttps://apnews.com/article/anthropic-mythos-ai-classified-systems-vulnerabilities-testing-3e8762c0527c4d8ed657cbe48c84a718Anthropic’s Mytho