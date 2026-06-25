小田川井原市芳井町午前11時50分ごろおかやま防災ポータルより 岡山県が公開している河川の観測情報によると、午後0時10分現在、井原市の芳井観測所で、小田川が避難判断水位を超えました。 また、吉備中央町の下加茂観測所では、宇甘川が氾濫注意水位を超えています。