濃霧の高松空港の様子25日 高松空港を出発する一部の便が濃霧の影響などで欠航しています。高松空港着の便にも遅れや欠航などが発生しています。 ＜高松空港で欠航が決まった便＞ 【全日空】 那覇便午前11時半出発 羽田便午後３時出発 【日本航空】 羽田便午前11時45分出発