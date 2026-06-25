タモリ、佐藤茉那アナ NHK「ブラタモリ」福岡・柳川が、６月27日夜７時30分から放送される。タモリの思い出の地である福岡・柳川の秘密を解き明かす。町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今や世界各国から年間120万人が訪れる人気観光地、福岡・柳川へ。掘割、川下り、鰻のせいろ蒸し――多くの人を魅了する “水郷の町”は、どうできたのか？