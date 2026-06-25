アメリカのルビオ国務長官は、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた実務者協議が30日にスイスで開かれるとの見通しを示しました。アメリカルビオ国務長官「私の記憶が正しければ、実務協議の担当者はスイスに戻ります。30日に再び協議を行う予定です」ルビオ国務長官は24日、イランとの戦闘終結に向けた実務者協議では、核問題やイランに対する経済制裁の解除などが議題になると話しました。また、「イランが真に有益な合意を望