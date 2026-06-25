愛媛県が開発した高級柑橘「紅プリンセス」をうたった苗木や果実が中国の大手通販サイトで販売されており、海外へ流出した可能性が浮上しています。22日、愛媛県の中村知事は鈴木農林水産大臣に緊急要望を行い、国による実態の把握や、流出が確認された場合の支援、再発防止に向けた対策などを求めました。【写真を見る】“ゼリーのような食感”『紅プリンセス』の苗木が中国に流出？愛媛の農家「かなりの脅威」国産ブランド果物を