4年以上続く戦闘の「新たな局面」となるのか。ウクライナがいま、ロシアの石油関連施設への攻撃に乗り出しています。その狙いとは。【写真で見る】ウクライナ軍は「製油所」を標的に雲の高さまで達する黒煙ロシア部品工場で攻撃5人死亡ウクライナがロシア国内に“最大規模”攻撃ロシア西部にあるボロネジ州で撮影された映像には、建物から黒煙が上がる様子が映っていました。ウクライナ軍は22日、巡航ミサイルの電子部品など