今回は、妻が出産のため入院中、夫が地獄をみたエピソードを紹介します。「娘はパパっ子だし、大丈夫だろ」と思っていたけど…「妻が第二子出産のため、1週間入院することになりました。その間、幼稚園児の娘を一人で見ることになったのですが、『娘はパパっ子だし、大丈夫だろ』『育児と家事の両立なんて楽勝だろ？』と思っていました。ただ実際に妻が入院すると、想像していた以上に大変で、地獄のようでした。娘は毎日のように