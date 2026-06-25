日本サッカー協会(JFA)は25日、北中米W杯トレーニングパートナーを務めるU-19日本代表からGK村松秀司(ロサンゼルスFC)がチーム事情のため離脱することを発表した。追加招集は行わない。U-19日本代表はグループリーグ最終節までの帯同。ここまでチーム事情や怪我のため7人が離脱していた。