第一屋製パンは、Nintendo Switch 2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』デザインのポケモンパン2品を、7月1日に発売する。販売地域は関東・中部・関西・中国・四国地区。 【画像あり】ニンゲンの姿になったメタモンたちがパッケージやシールに！ 発売されるのは「ポケモンWキャラメルクリームパン」と「ポケモンピザパン」の2品。 「Wキャラメルクリームパン」はキャラメルクリームをパン生地で