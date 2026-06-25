ソフトテックスがストップ高の２３６８円に買われている。２４日の取引終了後に、２７年３月期の配当予想を期末一括７０円から中間４０円・期末３５円に修正したことを好感した買いが入っている。中間配当を実施するとともに、今年４月９日に東証スタンダード市場及び名証メイン市場へ上場したことを記念して、中間配当で５円の記念配当を実施する。 出所：MINKABU PRESS