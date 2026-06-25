【北中米W杯グループリーグ第3節】(モンテレイ)南アフリカ 1-0(前半0-0)韓国<得点者>[南]タペロ マセコ(63分)<警告>[南]オーブリー モディバ(73分)[韓]チョ ギュソン(79分)├韓国が痛恨敗戦で3位転落…先発外れたソン・フンミンを後半投入もゴール奪えず、初白星の南アフリカが逆転2位突破!!├“衝撃的”ソン・フンミン外しは功を奏さず…痛恨敗戦で3位転落に韓国紙も「モンテレイの惨事」「最悪のパフォーマンス」└