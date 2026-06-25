【北中米W杯グループリーグ第3節】(メキシコシティ)チェコ 0-3(前半0-0)メキシコ<得点者>[メ]マテオ チャヴェス(55分)、フリアン キニョネス(61分)、アルバロ・フィダルゴ(90分+4)<警告>[メ]エドソン・アルバレス(64分)観衆:80,824人└17歳金の卵が得点演出、40歳レジェンドGK途中出場に大興奮…メキシコが見せ場十分の戦いで3連勝