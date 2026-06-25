開催：2026.6.25 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 5 - 2 [ブレーブス] MLBの試合が25日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとブレーブスが対戦した。 パドレスの先発投手はＪＰ・シアーズ、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。 3回裏、7番 タイ・フランス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 ATL 4回