梅雨前線の影響で、熊本県内は26日の未明から朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象台は土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【熊本の大雨情報】あす26日の未明から非常に激しい雨降り始めからの雨量は阿蘇市乙姫で399ミリ、熊本市でも200ミリ超 25日朝は県の北部で一時、激しい雨が降りました。 九州に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、熊本県内は大気の状態が非常に不