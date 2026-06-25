肥後銀行は来年11月、熊本県西原村に新たな支店を開設します。西原村に銀行の店舗ができるのは今回が初めてです。 【写真を見る】【初進出】人口増加率 熊本県内トップの西原村に 肥後銀行が初の支店を開設へ熊本 どんな店舗になる？ 肥後銀行によりますと、新たな支店の名前は「にしはらスマート支店」で、役場などがある西原村小森に新たな店舗を建設します。 支店は熊本県産の木材使った平屋建てで、法人営業は行わ