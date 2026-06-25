猫にまつわる商品などを集めた催しが、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】【猫フェス】猫だらけの物販イベントが熊本・鶴屋で期間限定オープン売上の一部は保護猫の支援に 鶴屋百貨店で24日から始まっている「猫フェス」には、熊本県の内外から猫にまつわる商品のクリエイターや専門店など10店が集まりました。 唯一無二のオシャレさん こちらの店にはオープン直後から人だかりが。 一点