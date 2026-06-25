けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しませんでしたが、今後1週間程度、同程度の地震に備えるよう呼びかけています。今回の地震のポイントについて、TBS災害担当の本杉記者に聞きます。（Q.今回、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表には至りませんでした。まず、その点からお願いします）気象庁には観測した地震波形の振れ幅のみから算出するい