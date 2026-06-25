25日午後0時18分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は渡島地方東部で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦幌町、青森県の青森南部町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道浦幌町□青森県青森南部町気象庁の発表に