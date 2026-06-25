?フジモン?ことお笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史さんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。長女との“ディズニーデート”を報告しました。【写真を見る】【 FUJIWARA・藤本敏史 】長女とディズニーデート「大きなったでほんま」“スタイル抜群 長女”に反響続々「モデル顔負け」 藤本さんは、「長女と2人でランドにインパ！」と書き出すと、楽しげな2ショットを複数カット投稿。ソフトクリームを食べる様子や、夜のシ