北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループA第3節の南アフリカ―韓国戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出に暗雲が漂ってきた。この結果には日本ファンも「韓国ほんまに何やってんねん」といった声をあげている。0-0で試合を折り返した後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中