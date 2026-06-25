メ～テレ（名古屋テレビ） 名鉄の株主総会が開かれ名古屋駅地区の再開発計画について高崎社長は「見直しに至ったことを大変重く受け止めている」と話しました。 名古屋市中区で開かれた名鉄の株主総会には、多くの株主が集まりました。 「名駅が活気づいてほしいから、そこらへんのところ（再開発）がどうなっていくか聞きたい、知りたいなと思っています」（株主） 株主総会では去年12月に発表した名古屋駅地