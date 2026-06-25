メ～テレ（名古屋テレビ） 陸上自衛隊春日井駐屯地の男性隊員が後輩隊員にわいせつな行為をしたとして懲戒免職となりました。 25日付で懲戒免職となったのは、陸上自衛隊・春日井駐屯地第10施設大隊に所属する47歳の男性2等陸曹です。 春日井駐屯地によりますと、男性2等陸曹は、おととし5月29日、自衛隊の敷地内で後輩隊員の体を触るなどのわいせつな行為をしたとされています。 後輩隊員が約3カ月後に所属す