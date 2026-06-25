広島は２５日、マツダスタジアム正面グッズショップの壁画をリニューアルすることを発表した。新壁画には、名原典彦外野手を起用。７月１日から公開される。育成出身の名原は５月２２日・中日戦（バンテリンＤ）で１軍デビュー。以降は全試合にスタメン出場し、１０度のマルチ安打をマークしている。