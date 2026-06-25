フリーアナウンサーの上野愛奈（３４）が最近の衣装を紹介した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「色合いともに夏を感じるお衣装でした」と、夏っぽい衣装が増えているという。話題を変えて「九州を中心に雨が降り続いていますね、週末にかけてはダブル台風の影響が心配です。お出かけの際などお気をつけください」と注意を呼びかけた。リブ素材の半そでニットや、ブルーで統一したコーデなどを披露。フォロワー