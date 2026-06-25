日本の南で北上を続けている、台風7号・8号のダブル台風。最新情報によると、台風8号は28日には熱帯低気圧になる見込みである。だからこそ、注意が必要になってくるのが台風7号である。日本付近へ熱気と水蒸気を供給する台風8号台風8号は、27日に関東の南の海上で熱帯低気圧に変わり、台風7号と雨雲が一緒になる見込みだ。また、関東に接近する可能性も高まっている。 一般的に、台風は長い距離を進むと、エネルギー（熱）を