長岡市で、酒気帯びの状態で車を運転し、軽自動車に追突して運転手にケガさせたにもかかわらず救護の措置を取らずに逃走していた男が25日、逮捕されました。危険運転致傷及び道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは長岡市に住む無職・畔上忍容疑者（48）です。警察によりますと男はことし5月23日午後6時前、長岡市永田町にあるバイパス上で軽自動車に追突し、運転していた50代の男性に頸椎ねんざなどのケガをさせたにもかかわらず、