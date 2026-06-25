熊野白浜リゾート空港地域振興委員会は、「旅トクキャンペーン」を4月22日から7月16日まで実施している。リクルートが運営する「じゃらんnet」で利用できる、南紀白浜発の航空券と宿泊を組み合わせた「JALじゃらんパック」で使える割引クーポンを配布する。対象方面は東京/羽田行きと北海道各地。割引額は、南紀白浜発の東京行きが4,000円、北海道行きが9,000円、南紀白浜着の東京/羽田発が10,000円、北海道発が15,000円で、利用条